Ещенко: «Иногда в «Спартаке» такие провалы, будто не играют друг за друга»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от игры красно-белых в сезоне-2024/25.

«Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Тяжело сказать. Могут дальше продолжать так же хорошо, как и начали чемпионат. На дистанции посмотрим. Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет в Москве против «Краснодара». Матч состоится в субботу, 19 октября.