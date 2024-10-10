Канчельскис: «Захаряну не нужно возвращаться в аренду в РПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Аренда Захаряна в РПЛ? Уехать из РПЛ сложно, а вот вернуться всегда можно успеть. Захарян — молодой парень, у которого еще вся карьера впереди, поэтому говорить о возвращении в РПЛ нет смысла. Ему не нужно возвращаться в аренду в РПЛ. Если уж и уходить в аренду, то куда-то в Испанию или Германию», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 20-летнего россиянина с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне 21-летний Захарян пока не провел ни одного матча. Хавбек пропускает старт сезона из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки.