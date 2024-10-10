Мусаев: «У нас с Гуарирапой честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет»
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре форварда армейцев Сауля Гуарирапы.
«Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет», — приводит слова Мусаева Legalbet.
12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа. В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
Источник: Legalbet
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|
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|11
|8
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|
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|
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|1
|5
|5
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|8
|
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|11
|1
|4
|6
|5-18
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|Оренбург
|11
|1
|4
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|
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|Ахмат
|11
|0
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
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|
Рубин – Динамо
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
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Локомотив
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|
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Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
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|8
|1
|2
|
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Евгений Марков
Факел
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