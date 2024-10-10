Мусаев: «У нас с Гуарирапой честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре форварда армейцев Сауля Гуарирапы.

«Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет», — приводит слова Мусаева Legalbet.

12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа. В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.