Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, работающий генеральным менеджером клуба «Динамо» (Нови-Сад) прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении главным тренером «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

— Да, он возглавлял «Партизан», два раза выиграл чемпионат и Кубок с командой. Потом уехал в Венгрию, работал с «Видеотоном», тоже выиграл чемпионат. Работал в Словении, где у него случился конфликт на расовой почве. Это не тот специалист, который должен возглавлять российский суперклуб. Тот же Владан Милоевич, который дважды вывел «Црвену Звезду» в группу Лиги чемпионов, а сейчас уехал в Саудовскую Аравию — он мог бы возглавить «Локомотив». А другие... Понимаете, следующий тренер должен быть лучше предыдущего. Особенно если брать специалиста из-за рубежа. А говорить, что клуб возглавит фигура несопоставимая с Семиным, неправильно, — считает Чернышов.

— Говорят, Николича проталкивают балканские агенты, близкие к руководству «Локо». Что-то слышали об этом?

— Сербы везде успевают первыми. Не только в России, но и в Европе. Это пробивные люди. Но про «Локомотив» мне ничего не известно. Хотя связи у них с Россией хорошие. Неудивительно, что они пытаются поставить своих.(Дмитрий Зимин)

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