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Андрей Аршавин: «Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал»

21:04
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Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин удивился слабой игре «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6).

— Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал. «Зенит» победил заслуженно, при этом не показал чего-то сверхъестественного, — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Команда Валерия Карпина с 26 очками занимает четвертое место.

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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