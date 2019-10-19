Андрей Аршавин: «Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин удивился слабой игре «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6).

— Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший. А по факту «Ростов» не приехал. «Зенит» победил заслуженно, при этом не показал чего-то сверхъестественного, — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Команда Валерия Карпина с 26 очками занимает четвертое место.

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