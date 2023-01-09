Аршавин о трансфере Ловрена: «Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал подробности перехода защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Я не могу сказать, может, это было его желание. Не знаю, как это сложилось, но до чемпионата мира он играл хорошо. Так вышло, что он, наверное, договорился с нашим президентом, чтобы уйти сейчас.

— А это не ошибка менеджмента отпускать такого сильного игрока?

— Думаю, тут другого варианта не было. По-человечески договорились и все. У нас есть, кто будет на этой позиции играть — Родригао, Чистяков.

— У Родригао дисквалификация в Кубке России...

— Значит, будет Чистяков играть. У нас еще Адамов есть.

— По вашей логике это не потеря для «Зенита»?

— Нет, он хорошо играл. Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия. Ему предложили двухлетний контракт в «Лионе». Это рабочие моменты.

— Вы удивлены тому, как он играл на чемпионате мира?

— В принципе то, как он играл за «Зенит», эту часть, так и за сборную играл очень хорошо.

— Возможно ли, что нефутбольные факторы повлияли на уход Ловрена?

— Нет, это про другое. Все по-футбольному было.