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Аршавин о трансфере Ловрена: «Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал подробности перехода защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Я не могу сказать, может, это было его желание. Не знаю, как это сложилось, но до чемпионата мира он играл хорошо. Так вышло, что он, наверное, договорился с нашим президентом, чтобы уйти сейчас.

— А это не ошибка менеджмента отпускать такого сильного игрока?

— Думаю, тут другого варианта не было. По-человечески договорились и все. У нас есть, кто будет на этой позиции играть — Родригао, Чистяков.

— У Родригао дисквалификация в Кубке России...

— Значит, будет Чистяков играть. У нас еще Адамов есть.

— По вашей логике это не потеря для «Зенита»?

— Нет, он хорошо играл. Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия. Ему предложили двухлетний контракт в «Лионе». Это рабочие моменты.

— Вы удивлены тому, как он играл на чемпионате мира?

— В принципе то, как он играл за «Зенит», эту часть, так и за сборную играл очень хорошо.

— Возможно ли, что нефутбольные факторы повлияли на уход Ловрена?

— Нет, это про другое. Все по-футбольному было.

Андрей Аршавин
Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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П
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