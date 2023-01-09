Мостовой: «Я против перехода РФС из УЕФА в Азию, потом уже не вернешься»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я против. Я изначально был против. Зачем? Что там делать? Если ты уйдешь, то потом уже не вернешься. Нельзя же туда-сюда ходить. Другие страны скажут — как так? Нельзя будет вернуться в УЕФА обратно? Я думаю, что нет», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

В конце декабря 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода в АФК.

В феврале УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.