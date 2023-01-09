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Мостовой: «Я против перехода РФС из УЕФА в Азию, потом уже не вернешься»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я против. Я изначально был против. Зачем? Что там делать? Если ты уйдешь, то потом уже не вернешься. Нельзя же туда-сюда ходить. Другие страны скажут — как так? Нельзя будет вернуться в УЕФА обратно? Я думаю, что нет», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

В конце декабря 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода в АФК.

В феврале УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
РФС
УЕФА
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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