Аршавин считает, что ситуация с отстранение российских команд от международных соревнований шанс вернуться на систему «весна-осень»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможном возвращении к системе проведения российских соревнований по системе «весна-осень».

«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Система «осень-весна» была введена в России после переходного сезона-2011/12.