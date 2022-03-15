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Игбун покинул «Нижний Новгород»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Нижнего Новгорода» Сильвестр Игбун покинул клуб, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 31-летний нигериец решил воспользоваться разрешением ФИФА.

Игбун перешел в «Нижний Новгород» в феврале 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. Ранее он расторг соглашение с «Динамо», за которое выступал с 2019 года.

В текущем сезоне Игбун провел 11 матчей в РПЛ и заработал желтую карточку. В трех играх Кубка России форвард забил один гол.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4637473-silvestr-igbun-pokinul-nizhnij-novgorod.html
Сильвестр Игбун
ФК Нижний Новгород
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