Игбун покинул «Нижний Новгород»

Форвард «Нижнего Новгорода» Сильвестр Игбун покинул клуб, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 31-летний нигериец решил воспользоваться разрешением ФИФА.

Игбун перешел в «Нижний Новгород» в феврале 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. Ранее он расторг соглашение с «Динамо», за которое выступал с 2019 года.

В текущем сезоне Игбун провел 11 матчей в РПЛ и заработал желтую карточку. В трех играх Кубка России форвард забил один гол.