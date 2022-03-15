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Хусаинов: «Перейра — это выставочный человек, для отвода глаз»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением об уходе Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Что этот Перейра здесь делал? Назначал судей на матчи РПЛ? Заканчивайте, это все делалось для отвода глаз футбольной общественности. Кашшаи, Розетти — они полностью разрушили судейскую школу, которую закладывали веками, еще с советских времен. Перейра — это выставочный человек, для отвода глаз», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному соглашению сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-vitor-perejra-s-demokraticheskogo-zapada-emu-pofigu-metel-i-vse-ravno-chto-budet-u-nas/
РФС
Витор Перейра
Сергей Хусаинов
4
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