Хусаинов: «Перейра — это выставочный человек, для отвода глаз»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением об уходе Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Что этот Перейра здесь делал? Назначал судей на матчи РПЛ? Заканчивайте, это все делалось для отвода глаз футбольной общественности. Кашшаи, Розетти — они полностью разрушили судейскую школу, которую закладывали веками, еще с советских времен. Перейра — это выставочный человек, для отвода глаз», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному соглашению сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.