Аршавин — об опозданиях Вендела: «Деньги — последнее, что когда-либо останавливало футболистов»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об опоздании полузащитника сине-бело-голубых Вендела на сборы.

— Вендел заплатил огромный штраф, чтобы снова опоздать на сборы. Фестивальщик!

— А вы знаете другого Вендела?

— Почему «Зенит» каждый раз ему такое поведение прощает?

— Значит, его профессиональные качества нивелируют это. Когда он не будет полезен для команды, все сразу всплывет, и на этом сделают акцент.

— Вы себе такое могли позволить, когда играли?

— У меня такого не было. Я профессионал.

— Писали, что опоздание на неделю обошлось для Вендела в 700 тысяч евро.

— Деньги — последнее, что когда-либо останавливало футболистов. Но за 700 тысяч евро, мне кажется, Вендел прилетел бы даже раньше.

Ранее 28-летний бразилец с недельным опозданием прибыл на сбор «Зенита» в Катаре и заплатил рекордный штраф в истории клуба.