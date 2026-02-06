Аршавин предположил, почему Жерсон не заиграл в «Зените»: «Не хватало резкости и физических кондиций»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился впечатлением от выступления экс-полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.

— Жерсон приехал летом, а уехал зимой. Вы поняли, что это было?

— Честно, мне изначально по видеонарезкам казалось, что «Зенит» купил сильного футболиста. Я думаю, что он не проявил себя полностью. Но его карьера в «Зените» не задалась, поэтому правильно, что расстались полюбовно.

— Так почему не получилось?

— Трудно сказать, но визуально он был медленный. Ему не хватало резкости и физических кондиций. Потому что в его уме и видении поля никаких сомнений нет. Он техничен, голова работает.

— Может, просто не адаптировался?

— Есть слухи, что он не особо сюда хотел ехать. Но мне он лично ничего [на этот счет] не говорил.

28-летний бразилец выступал за «Зенит» с лета 2025 года. Он забил 2 гола в 15 матчах во всех турнирах.