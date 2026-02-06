Аршавин сравнил Дивеева с Мертесакером: «Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об обмене нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

— С приобретением Дивеева «Зенит» стал ближе к чемпионству? Или это не тот трансфер?

— Тот. Единственное, что меня беспокоит, — его нога. Как бы кто ни скрывал, все в футболе все знают... С другой стороны, у нас в «Арсенале» был такой же Мертесакер. Играл с разрезанной пяткой, еле ходил. Я думал: «На хрена он пришел заканчивать карьеру в «Арсенал»?» А он еще года через четыре до капитана дорос! Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл.

Или Юра Жирков — в Англии, как его ни встречу, у него то колено болит, то еще что-то. И это в 30 лет. А закончил он из нас самый последний!

Поэтому в плане футбольных качеств Дивеев — плюс для «Зенита». Тем более он с российским паспортом. Здесь двойное попадание.

— Кто от обмена Лусиано на Дивеева больше выиграл: ЦСКА или «Зенит»?

— Я думаю, риски взаимные. Лусиано с теми же проблемами, о которых я сказал, перешел в ЦСКА. То, что он мастеровитый футболист, у меня сомнений нет. Может ли он сыграть крайнего нападающего? На мой взгляд, нет. Тем более при Челестини. Там у него все быстрые и бегущие. Лусиано не такой. Значит, его будут использовать в центре [атаки] или как второго форварда при 4-4-2. То, что ЦСКА им заинтересовался, — логично. Но он может не заиграть, как и Дивеев, который в плане футбола самый сильный россиянин на своей позиции, но не дай бог завтра что-то с ногой случится — и он пропустит из четырех сезонов два.

Если оба заиграют, то и «Зенит», и ЦСКА выиграют. Поэтому я считаю, что это равноценный трансфер: и с точки зрения рисков, и с позиции приобретения для обоих клубов.

«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.