Аршавин сравнил Дивеева с Мертесакером: «Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об обмене нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
— С приобретением Дивеева «Зенит» стал ближе к чемпионству? Или это не тот трансфер?
— Тот. Единственное, что меня беспокоит, — его нога. Как бы кто ни скрывал, все в футболе все знают... С другой стороны, у нас в «Арсенале» был такой же Мертесакер. Играл с разрезанной пяткой, еле ходил. Я думал: «На хрена он пришел заканчивать карьеру в «Арсенал»?» А он еще года через четыре до капитана дорос! Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл.
Или Юра Жирков — в Англии, как его ни встречу, у него то колено болит, то еще что-то. И это в 30 лет. А закончил он из нас самый последний!
Поэтому в плане футбольных качеств Дивеев — плюс для «Зенита». Тем более он с российским паспортом. Здесь двойное попадание.
— Кто от обмена Лусиано на Дивеева больше выиграл: ЦСКА или «Зенит»?
— Я думаю, риски взаимные. Лусиано с теми же проблемами, о которых я сказал, перешел в ЦСКА. То, что он мастеровитый футболист, у меня сомнений нет. Может ли он сыграть крайнего нападающего? На мой взгляд, нет. Тем более при Челестини. Там у него все быстрые и бегущие. Лусиано не такой. Значит, его будут использовать в центре [атаки] или как второго форварда при 4-4-2. То, что ЦСКА им заинтересовался, — логично. Но он может не заиграть, как и Дивеев, который в плане футбола самый сильный россиянин на своей позиции, но не дай бог завтра что-то с ногой случится — и он пропустит из четырех сезонов два.
Если оба заиграют, то и «Зенит», и ЦСКА выиграют. Поэтому я считаю, что это равноценный трансфер: и с точки зрения рисков, и с позиции приобретения для обоих клубов.
«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
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6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
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8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0