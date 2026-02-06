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Аршавин сравнил Дивеева с Мертесакером: «Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об обмене нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

— С приобретением Дивеева «Зенит» стал ближе к чемпионству? Или это не тот трансфер?

— Тот. Единственное, что меня беспокоит, — его нога. Как бы кто ни скрывал, все в футболе все знают... С другой стороны, у нас в «Арсенале» был такой же Мертесакер. Играл с разрезанной пяткой, еле ходил. Я думал: «На хрена он пришел заканчивать карьеру в «Арсенал»?» А он еще года через четыре до капитана дорос! Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл.

Или Юра Жирков — в Англии, как его ни встречу, у него то колено болит, то еще что-то. И это в 30 лет. А закончил он из нас самый последний!

Поэтому в плане футбольных качеств Дивеев — плюс для «Зенита». Тем более он с российским паспортом. Здесь двойное попадание.

— Кто от обмена Лусиано на Дивеева больше выиграл: ЦСКА или «Зенит»?

— Я думаю, риски взаимные. Лусиано с теми же проблемами, о которых я сказал, перешел в ЦСКА. То, что он мастеровитый футболист, у меня сомнений нет. Может ли он сыграть крайнего нападающего? На мой взгляд, нет. Тем более при Челестини. Там у него все быстрые и бегущие. Лусиано не такой. Значит, его будут использовать в центре [атаки] или как второго форварда при 4-4-2. То, что ЦСКА им заинтересовался, — логично. Но он может не заиграть, как и Дивеев, который в плане футбола самый сильный россиянин на своей позиции, но не дай бог завтра что-то с ногой случится — и он пропустит из четырех сезонов два.

Если оба заиграют, то и «Зенит», и ЦСКА выиграют. Поэтому я считаю, что это равноценный трансфер: и с точки зрения рисков, и с позиции приобретения для обоих клубов.

«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.

Андрей Аршавин.«Спартак» — не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз». Интервью Аршавина
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Андрей Аршавин
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Лусиано Гонду
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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