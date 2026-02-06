Аршавин — о Соболеве: «Сможет стать основным, если будет единственным»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
— Александр Соболев на сегодняшний день — единственный нападающий в команде. Это проблема?
— Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.
— Российских?
— Нет. Они все недоступны — кроме одного-двух: Воробьева и Тюкавина.
— Была информация, что Воробьевым интересовались.
— Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» — маловероятно. Даку проще, думаю.
— Вы кого выбрали бы? И сколько готовы были бы заплатить?
— За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.
— А Соболев основным стать может?
— Ну, если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.
— Почему не верите в него?
— Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает...
— Как?
— Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.
В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0