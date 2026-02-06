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Аршавин — о Соболеве: «Сможет стать основным, если будет единственным»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— Александр Соболев на сегодняшний день — единственный нападающий в команде. Это проблема?

— Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.

— Российских?

— Нет. Они все недоступны — кроме одного-двух: Воробьева и Тюкавина.

— Была информация, что Воробьевым интересовались.

— Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» — маловероятно. Даку проще, думаю.

— Вы кого выбрали бы? И сколько готовы были бы заплатить?

— За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.

— А Соболев основным стать может?

— Ну, если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.

— Почему не верите в него?

— Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает...

— Как?

— Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Андрей Аршавин.«Спартак» — не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз». Интервью Аршавина
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Александр Соболев
Андрей Аршавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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