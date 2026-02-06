Аршавин — о Соболеве: «Сможет стать основным, если будет единственным»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— Александр Соболев на сегодняшний день — единственный нападающий в команде. Это проблема?

— Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.

— Российских?

— Нет. Они все недоступны — кроме одного-двух: Воробьева и Тюкавина.

— Была информация, что Воробьевым интересовались.

— Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» — маловероятно. Даку проще, думаю.

— Вы кого выбрали бы? И сколько готовы были бы заплатить?

— За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.

— А Соболев основным стать может?

— Ну, если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.

— Почему не верите в него?

— Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает...

— Как?

— Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.