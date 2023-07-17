Булыкин — о подписании «Зенитом» Фернандеса: «Возможно, в петербургском клубе пошли по пути «Шахтера»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Время покажет, станет ли переход Фернандеса усилением для «Зенита». Факт в том, что он был хорошим защитником, играл за сборную. Опыт и мастерство никуда не делись, но никто не знает, в какой он сейчас форме. Не много ли стало бразильцев в «Зените»? Я всегда был за российскую молодежь в клубах. Не знаю, к чему они готовятся. Может, они знают, что скоро будут выступать в Лиге чемпионов, поэтому и берут бразильцев. Или, помню, такая же ситуация была в «Шахтере», когда брали бразильцев, а потом их продавали. Возможно, они пошли по этому пути. Но так как сейчас нет международных игр, то можно было сделать ставку на российских игроков. Не просто же так академия работает», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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