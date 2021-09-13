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Самошникова после матча с «Уралом» увезли на скорой помощи

22:21
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Защитника «Рубина» Илью Самошникова после домашнего матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (4:0) увезли на скорой помощи, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки.

В нынешнем сезоне 23-летний Самошников провел восемь матчей в разных турнирах и забил один гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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