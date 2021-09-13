Самошникова после матча с «Уралом» увезли на скорой помощи

Защитника «Рубина» Илью Самошникова после домашнего матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (4:0) увезли на скорой помощи, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки.

В нынешнем сезоне 23-летний Самошников провел восемь матчей в разных турнирах и забил один гол.