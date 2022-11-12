«Крылья Советов» — «Ростов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Ростов» обыграл соперника со счетом 2:1. «Крылья» не могут сыграть команду Валерия Карпина две встречи кряду.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».