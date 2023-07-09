Американский футболист «Нефтчи» назвал Дзюбу легендой «Зенита»
Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с «СЭ» высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.
— Что думаете о карьере Дзюбы?
— Он легенда «Зенита»! Если он стал легендой, значит, у него была великая карьера.
— Как вам участие Дзюбы в юмористических шоу?
— Если он хорошо себя показывает на поле и хорошо чувствует себя в шоу, то почему бы и нет? Пусть будет так, — сказал Сайеф «СЭ».
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы. Он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В январе этого года 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом».
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Урал – ЦСКА
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Локомотив – Рубин
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Спартак – Оренбург
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