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Сегодня, 11:25

Американский футболист «Нефтчи» считает, что «Зенит» способен дойти до 1/4 Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с «СЭ» оценил уровень чемпионата России.

— Знаете что-то о РПЛ?

— Знаю очень много российских команд. РПЛ — по уровню отличный чемпионат.

— Как можете оценить уровень «Зенита»?

— Очень хороший уровень, очень хорошая команда.

— Могут ли они играть в Лиге чемпионов, достичь 1/4 финала Лиги чемпионов?

— Они точно могут играть в Лиге чемпионов. В «Зените» есть хорошие игроки. Зависит от того, как они сыграны. Конечно, они способны дойти до 1/4 Лиги чемпионов, — сказал Сайеф «СЭ».

В Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля проходит Кубок PARI Премьер, в котором участвуют «Зенит», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

После двух матчей сербская команда с 6 очками лидирует в группе. «Зенит» с 3 баллами занимает вторую строчку.

Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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Ростов – Факел
 - : -
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