Американский футболист «Нефтчи» считает, что «Зенит» способен дойти до 1/4 Лиги чемпионов
Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с «СЭ» оценил уровень чемпионата России.
— Знаете что-то о РПЛ?
— Знаю очень много российских команд. РПЛ — по уровню отличный чемпионат.
— Как можете оценить уровень «Зенита»?
— Очень хороший уровень, очень хорошая команда.
— Могут ли они играть в Лиге чемпионов, достичь 1/4 финала Лиги чемпионов?
— Они точно могут играть в Лиге чемпионов. В «Зените» есть хорошие игроки. Зависит от того, как они сыграны. Конечно, они способны дойти до 1/4 Лиги чемпионов, — сказал Сайеф «СЭ».
В Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля проходит Кубок PARI Премьер, в котором участвуют «Зенит», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче».
После двух матчей сербская команда с 6 очками лидирует в группе. «Зенит» с 3 баллами занимает вторую строчку.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -