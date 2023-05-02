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Сегодня, 10:14

Аленичев считает, что переподписать контракт с Дзюбой будет правильным решением для «Локомотива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в текущем сезоне РПЛ.

«Несмотря на то что Дзюба не играл полгода, это топ-футболист для нашего чемпионата. Когда он подписывал контракт, я однозначно сказал, что он забьет как минимум восемь мячей. Он будет продолжать помогать команде и голевыми передачами. Но и не надо скрывать, что уровень чемпионата у нас не растет. Может быть, даже деградирует с учетом нынешней обстановки. Иностранцы у нас хорошие не приезжают. А тех, что остались, можно пересчитать по пальцам. Думаю, Дзюба еще забьет за пять туров. Здесь ничего такого не произошло. Подписать с ним новый контракт будет правильным решением «Локомотива», — сказал Аленичев «СЭ».

34-летний форвард в зимнее трансферное окно подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона. Он провел 8 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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 - : -
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Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
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