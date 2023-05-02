Аленичев считает, что переподписать контракт с Дзюбой будет правильным решением для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в текущем сезоне РПЛ.

«Несмотря на то что Дзюба не играл полгода, это топ-футболист для нашего чемпионата. Когда он подписывал контракт, я однозначно сказал, что он забьет как минимум восемь мячей. Он будет продолжать помогать команде и голевыми передачами. Но и не надо скрывать, что уровень чемпионата у нас не растет. Может быть, даже деградирует с учетом нынешней обстановки. Иностранцы у нас хорошие не приезжают. А тех, что остались, можно пересчитать по пальцам. Думаю, Дзюба еще забьет за пять туров. Здесь ничего такого не произошло. Подписать с ним новый контракт будет правильным решением «Локомотива», — сказал Аленичев «СЭ».

34-летний форвард в зимнее трансферное окно подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона. Он провел 8 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.