«Краснодар» поздравил «Локомотив-Кубань» с выходом в финал Единой лиги ВТБ

«Краснодар» в Telegram-канале поздравил «Локомотив-Кубань» с выходом в финал Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии (103:100).

«Поздравляем баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» с исторической победой! Браво, парни! Желаем успеха в решающих матчах сезона», — говорится в сообщении.

В финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив» сыграет с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом».