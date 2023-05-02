Петржела — о возможном трансфере Кузяева в Турцию: «Надо переходить. В России сейчас спорт умирает»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на заинтересованность турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в подписании полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева.

«Не загубит ли переход в «Фатих Карагюмрюк» карьеру Кузяева? Нет, ни в коем случае. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере. В Турции хороший футбол. Возможно, даже лучше, чем в России», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил «СЭ» информацию об интересе клуба в подписании Кузяева.