Аленичев считает, что никто из клубов РПЛ не сможет догнать «Зенит» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что ни один клуб РПЛ не сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в сезоне-2022/23.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

«Бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате будет не только «Спартак», но и, условно говоря, ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Но шансов ни у кого не будет, я думаю, что борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушел, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь», — приводит ТАСС слова Аленичева.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.