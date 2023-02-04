Орещук отреагировал на слухи о том, что Ренаном интересуется «Реал»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи о том, что футболистом «Зенита» Ренаном интересуется «Реал».

«Я бы улыбнулся и сказал бы «Ну ладно». Знаете, у нас есть футболисты, которое каждое трансферное окно куда-то «переходят» — то в Бундеслигу, то в АПЛ, а в итоге как играли за одну команду, так и продолжают играть. Но ими постоянно кто-то «интересуется», они каждые полгода куда-то переходят и за ними «стоит» целая очередь из топ-клубов, вот и этот пример из той же серии, как мне кажется», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Реал» в ла лиге идет на второй строчке.