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Сегодня, 14:35

Орещук отреагировал на слухи о том, что Ренаном интересуется «Реал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи о том, что футболистом «Зенита» Ренаном интересуется «Реал».

«Я бы улыбнулся и сказал бы «Ну ладно». Знаете, у нас есть футболисты, которое каждое трансферное окно куда-то «переходят» — то в Бундеслигу, то в АПЛ, а в итоге как играли за одну команду, так и продолжают играть. Но ими постоянно кто-то «интересуется», они каждые полгода куда-то переходят и за ними «стоит» целая очередь из топ-клубов, вот и этот пример из той же серии, как мне кажется», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Реал» в ла лиге идет на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-renanom-interesuetsya-real-hochetsya-prosto-uly-bnut-sya-v-otvet/

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Основные источники исследования

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  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

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Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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