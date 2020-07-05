Алексей Сутормин: «Шел в «Зенит», чтобы стать чемпионом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

— Еще до конца не понимаешь, очень тяжелый был путь, — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Думаю, сейчас чуть-чуть эмоции от игры отойдут, и будешь больше понимать, насколько важна эта победа.

— Для вас это был неоднозначный сезон. Все эти спорные ситуации с трансферами, определенное давление, которое оказывалось на вас, плюс не всегда оказывались в стартовом составе. Что для вас значит этот сезон в карьере?

— Это определенный опыт в карьере. Большое спасибо руководству «Зенита» и Сергею Семаку за то доверие, которое мне оказывали в течение сезона. Большое спасибо моей семье, без них я не смог бы этого добиться. Сезон был непростым, но «Зенит» — топ-клуб, я шел туда, чтобы бороться и стать чемпионом, что мы и сделали. Я рад, что я в этой команде и что все так сложилось.