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Алексей Сутормин: «Не показалось, что у «Рубина» картонные защитники»

21:58
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после победы над «Рубином» (5:0) прокомментировал два своих гола и итог встречи.

— В первом моменте хорошо навесил Мак, осталось подставить голову. Во втором все сделал Тема, осталось принять и пробить. Так что хорошо, что так получилось. Двигаемся дальше, — отметил Сутормин.

— Было ощущение после первого или второго гола, что «Рубин» так повалится?

— Нет, на поле ощущения не было. Просто понимали, что можем добыть победу и старались реализовать свои моменты. Хорошо, что одержали такую убедительную победу.

— Силы на Красноярск есть?

— Конечно, есть.

— Не показалось во втором тайме, что у «Рубина» были картонные защитники?

— Нет, не показалось. Просто мы сегодня выглядели хорошо и реализовали свои моменты. (Дмитрий Зимин)

Зенит — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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