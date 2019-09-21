Алексей Сутормин: «Не показалось, что у «Рубина» картонные защитники»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после победы над «Рубином» (5:0) прокомментировал два своих гола и итог встречи.
— В первом моменте хорошо навесил Мак, осталось подставить голову. Во втором все сделал Тема, осталось принять и пробить. Так что хорошо, что так получилось. Двигаемся дальше, — отметил Сутормин.
— Было ощущение после первого или второго гола, что «Рубин» так повалится?
— Нет, на поле ощущения не было. Просто понимали, что можем добыть победу и старались реализовать свои моменты. Хорошо, что одержали такую убедительную победу.
— Силы на Красноярск есть?
— Конечно, есть.
— Не показалось во втором тайме, что у «Рубина» были картонные защитники?
— Нет, не показалось. Просто мы сегодня выглядели хорошо и реализовали свои моменты. (Дмитрий Зимин)