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Спиридонов: «Уйдет ли Абаскаль вслед за спортивным директором? В «Спартаке» может быть все, что угодно»

Алексей Спиридонов отреагировал на уходи Каттани из «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после ухода из клуба спортивного директора Луки Каттани.

«Каттани решил свои задачи, получил определенный откат и пошел дальше разводить еще одного Федуна. Уйдет ли Гильермо вслед за спортивным директором? В «Спартаке» может быть все, что угодно. Никакая новость про этот клуб меня уже не удивляет. Они уже исчерпали свой лимит на удивление. Могут делать все, что хотят. Пусть «Спартак» тренирует кто угодно!» — сказал Спиридонов «СЭ».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

О назначении Абаскаля на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Гильермо Абаскаль
Лука Каттани
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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