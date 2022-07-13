Колосков считает, что переход Агаларова в «Маритиму» хорошо отразится на российском футболе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову со стороны португальского «Маритиму».

«Меня удивляет, что он не востребован клубами РПЛ. Человек, который имеет хорошие бомбардирские качества, вдруг остается отрезанным на внутреннем рынке, хотя у него большие перспективы. Переход в португальский клуб — большой шаг вперед, потому что Португалия — футбольная страна, которая, мне кажется, выдает наибольшее количество талантливых футболистов на европейском континенте. Такой переход хорош и для Агаларова, и для клуба, и для российского футбола», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе «Маритиму» к Агаларову.