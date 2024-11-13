Алексей Сафонов: «Считаю, что Амарала загнали в рамки в «Спартаке»

Российский футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

«Я считаю, что Амарала загнали в рамки в «Спартаке». Он был свадебным генералом. Если бы я лучше знал английский язык, то мы бы коммуницировали больше», — цитирует Legalbet Сафонова.

33-летний португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года.