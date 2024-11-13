Алексей Сафонов: «Считаю, что Амарала загнали в рамки в «Спартаке»
Российский футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».
«Я считаю, что Амарала загнали в рамки в «Спартаке». Он был свадебным генералом. Если бы я лучше знал английский язык, то мы бы коммуницировали больше», — цитирует Legalbet Сафонова.
33-летний португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года.
Источник: Legalbet
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|34
|
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|
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|
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|
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|
14
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|15
|2
|6
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|12
|
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|15
|1
|6
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
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|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
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Факел – Динамо
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|24.11
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Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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