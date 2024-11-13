Магкеев: «Мне хотелось бы, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова»

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев прокомментировал погоню форварда «Акрона» Артема Дзюбы за бомбардирским рекордом Александра Кержакова.

«Дзюба своей игрой за «Акрон» показывает и доказывает, что он все еще может приносить пользу командам РПЛ. Я поддерживаю с ним связь и действительно очень рад за него сейчас. Знаю, что ему осталось несколько голов до рекорда результативности Кержакова. Мне хотелось бы, чтобы он его побил. Будет приятно, если он станет главным бомбардиром страны», — цитирует Legalbet МАгкеева.

Дзюба забил 230 мячей во всех турнирах, а у рекордсмена Александра Кержакова 233 гола.