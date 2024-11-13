Андреев: «Появление Андрея Мовсесьяна в «Спартаке» реально»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возможное назначение Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора «Спартака».

«Он уже был в клубе. Все зависит от руководства «Спартака». Они знают, что делают, и примут какое-то решение. Появление Андрея Мовсесьяна реально, но реально и назначение какого-то иностранного специалиста.

Тут же вопрос в векторе развития «Спартака» в целом. Все же не так просто — взял и назначил. Работа Мовсесьяна в ЦСКА — очень достойная. Не могу ничего плохого сказать. Корректный, воспитанный и грамотный специалист», — цитирует Legalbet Андреева.