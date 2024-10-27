Матюнин — об удалении Карапузова: «Мы имеем дело с серьезным нарушением правил. Судья правильно разобрался»

Бывший российский арбитр Алексей Матюнин прокомментировал для «СЭ» удаление полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

— Здесь все очевидно — это железная красная карточка. Мы имеем дело с серьезным нарушением правил: прыжок сзади, высоко поднятая нога, открытые шипы. Есть большая вероятность нанести травму сопернику. Судья разобрался в моменте и правильно принял решение, — сказал Матюнин «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) находится на 12-й позиции.

Даниил Нахлесткин