«Пари НН» — «Спартак»: Москалев правильно удалил Карапузова

На 90+4-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» судья Владимир Москалев принял верное решение, наказав Владислава Карапузова красной карточкой и удалив его с поля.

Полузащитник нижегородцев совершил серьезное нарушение правил — ударил Эсекьеля Барко открытыми шипами в область икроножной мышцы.

Москалев в данном случае правильно применил дисциплинарную санкцию. А вот в других эпизодах матча он не вынес минимум четыре предупреждения.