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Сегодня, 17:48

Шамар Николсон — о результатах «Спартака»: «Мы ожидали быть выше в таблице, но сезон длинный»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил игру команды в матче с «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

— Что можешь сказать по игре?

— Это был тяжелый матч для обеих команд. Не хотел бы говорить о качестве поля, потому что оно для всех одинаковое. Наш соперник играл хорошо. Сегодня было важно победить.

— Что думаешь о месте в таблице?

— Мы ожидали быть выше. Но сезон длинный. Конечно, надо набирать очки в каждом матче. Я не пытаюсь искать никаких оправдания. Мы просто должны стараться набирать как можно больше очков.

— Был ли фол в эпизоде с Мартинсом в первом тайме?

— Честно, не видел момент. Поэтому лучше спросить Криса.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

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Краснодар

 6
П
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Зенит

 5
И К Ж
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Динамо Мх

 5 1 0
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