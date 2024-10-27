Шамар Николсон — о результатах «Спартака»: «Мы ожидали быть выше в таблице, но сезон длинный»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил игру команды в матче с «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

— Что можешь сказать по игре?

— Это был тяжелый матч для обеих команд. Не хотел бы говорить о качестве поля, потому что оно для всех одинаковое. Наш соперник играл хорошо. Сегодня было важно победить.

— Что думаешь о месте в таблице?

— Мы ожидали быть выше. Но сезон длинный. Конечно, надо набирать очки в каждом матче. Я не пытаюсь искать никаких оправдания. Мы просто должны стараться набирать как можно больше очков.

— Был ли фол в эпизоде с Мартинсом в первом тайме?

— Честно, не видел момент. Поэтому лучше спросить Криса.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.