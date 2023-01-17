Барбоза: «Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать»

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что футболисты из Европы по-прежнему готовы ехать в Россию.

«Нужно понимать, что футболисты не занимаются политикой, им это не нужно, — цитирует «РБ Спорт» Барбозу. — Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать сюда. Вопрос только в том, готовы ли клубы РПЛ рисковать. Если будет реальный интерес к тому или иному футболисту, то все возможно. Речь идет не только про большие клубы РПЛ, но и остальные могут себе позволить футболиста из Европы».

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.