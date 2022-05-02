Алексей Игонин рассказал, что думает об игре «Зенита» в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин рассказал, что думает о результативности петербургского «Зенита» и досрочном чемпионстве команды.

«Думаю, здесь стоит вести речь о совокупности факторов. С одной стороны, «Зенит» очень силен. С другой — конкуренция оставляет желать лучшего. Согласитесь, перед началом сезона мы все думали, что петербуржцам непросто будет сохранить первую строчку, а они спокойно решили задачу за три тура до финиша. Это негативно сказывается на уровне чемпионата. Конкуренция всегда важна для развития футбола в стране. А такие длинные победные серии не идут во благо никому: ни турниру, ни игрокам. Да, есть пример «Баварии», но применительно к бундеслиге мы больше говорим о спорте. Если же взять отечественные клубы, начинаются проблемы иного характера. Например, «Локомотив» весь сезон переживал кадровые перестроения. В «Спартаке» ситуация тоже непонятная», — цитирует RT Игонина.

«Зенит» за три тура до конца сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ оформил чемпионство.