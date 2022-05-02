Бояринцев: «А кто в восторге от игры «Спартака»? Не уверен, что Ваноли наладит игру»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Уже можно думать о следующем сезоне. И хочется решать, конечно, другие задачи. Ваноли? Вряд ли его будут снимать. Сколько уже можно? Но по игре: первый тайм мне вообще не понравился. Во втором тайме взвинтили темп, но и «Крылья Советов» инициативу отдали.

Желание у ребят есть, но нет конструктивной игры. Рисунка игры тоже не хватает команде. Но я не могу сказать, что Ваноли сможет поставить игру в следующем сезоне. Его сложно оценивать. «Спартак» — первая команда, где он стал главным тренером. И я не уверен, что Ваноли сможет наладить игру. А кто в восторге от игры красно-белых? Давайте оценивать команду по тому месту, которое она занимает в турнирной таблице. Все станет ясно. И конечно, мы недовольны. Это нормальная реакция.

Мы не можем сделать сравнительный анализ, как будет меняться «Спартак». Остается надеяться то, что все изменится в лучшую сторону» , — сказал Бояринцев «СЭ».

После 27 туров москвичи занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.