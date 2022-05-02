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Бояринцев: «А кто в восторге от игры «Спартака»? Не уверен, что Ваноли наладит игру»

Денис Бояринцев не уверен, что Паоло Ваноли сможет наладить игру «Спартака»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Уже можно думать о следующем сезоне. И хочется решать, конечно, другие задачи. Ваноли? Вряд ли его будут снимать. Сколько уже можно? Но по игре: первый тайм мне вообще не понравился. Во втором тайме взвинтили темп, но и «Крылья Советов» инициативу отдали.

Желание у ребят есть, но нет конструктивной игры. Рисунка игры тоже не хватает команде. Но я не могу сказать, что Ваноли сможет поставить игру в следующем сезоне. Его сложно оценивать. «Спартак» — первая команда, где он стал главным тренером. И я не уверен, что Ваноли сможет наладить игру. А кто в восторге от игры красно-белых? Давайте оценивать команду по тому месту, которое она занимает в турнирной таблице. Все станет ясно. И конечно, мы недовольны. Это нормальная реакция.

Мы не можем сделать сравнительный анализ, как будет меняться «Спартак». Остается надеяться то, что все изменится в лучшую сторону» , — сказал Бояринцев «СЭ».

После 27 туров москвичи занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Денис Бояринцев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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