Бояринцев раскритиковал игру полузащитника «Спартака» Мартинса: «Во что он играл?»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса против «Крыльев Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Почему вся середина в первом тайме была пуста? Вот этот парень Мартинс... Во что он играл? Он отнимал мяч у центральных защитников и тут же его терял. Он наоборот должен был быть связующим звеном. А тут... Но как только во втором тайме перестроились: Зобнина пустили в середину поля, то стало что-то завязывться», — сказал Бояринцев «СЭ».

После 27 туров москвичи занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.