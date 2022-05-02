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Бояринцев раскритиковал игру полузащитника «Спартака» Мартинса: «Во что он играл?»

Бояринцев раскритиковал игру полузащитника «Спартака» Мартинса в матче с «Крыльями Советов»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса против «Крыльев Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Почему вся середина в первом тайме была пуста? Вот этот парень Мартинс... Во что он играл? Он отнимал мяч у центральных защитников и тут же его терял. Он наоборот должен был быть связующим звеном. А тут... Но как только во втором тайме перестроились: Зобнина пустили в середину поля, то стало что-то завязывться», — сказал Бояринцев «СЭ».

После 27 туров москвичи занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Денис Бояринцев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
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Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
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