Алексей Еременко-старший: «Никто Роме в лицо не сказал, что он испугался выйти против ЦСКА»

Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» прокомментировал информацию, что его сын не сыграл в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) не из-за травмы.

— Роман уже не жалеет, что не вернулся в ЦСКА и его не оставили в «Спартаке»?

— Вот что изменится, если Рома будет переживать по этому поводу? Ничего не поменяется в жизни. И какой смысл тратить нервы? Все прошло. Живи сейчас! А то, что было, то было... Ну зачем Роме жалеть, что он не остался в «Спартаке», не вернулся в ЦСКА?! Значит, так прописано в его судьбе, что он именно такой путь должен пройти. Зачем назад оборачиваться? Только если проанализировать прошлое, чтобы не повторять какие-то ошибки в будущем.

— И все-таки, наверное, прошлое еще долго будет преследовать Романа. Когда он не вышел на гостевую игру с ЦСКА, появилась информация, что дело не в его травме, а в том, что он просто испугался негатива с трибун...

— Да пусть пишут и говорят, что хотят... Понимаете, у каждого свое мнение. Только в лицо Роме никто почему-то не сказал, что он испугался. Вот в чем все дело. А анонимно писать... Некоторые журналисты, наверное, забыли о чувстве ответственности, так как они вещают на всю страну и влияют на мнение других. А если ты распространяешь неверную информацию, то формируешь определенный негативный фон... Повторюсь, в лицо сыну никто подобного не сказал. Все же герои — пишут анонимно, что он никакой, испугался и так далее. Ну и флаг им в руки — пусть так думают. В голову же им не залезешь. (Виталий Айрапетов)

Алексей Еременко-старший: «Зачем Роме жалеть, что он не остался в «Спартаке» и не вернулся в ЦСКА?!» //

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