Александр Кержаков: «У нас не индивидуальный вид спорта, поэтому ошибается вся команда»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).
«Первый тайм был неплохой. Мы создали несколько моментов для того, чтобы повести в счете. Но, к сожалению, мастерство подвело, мы их не реализовали. Во второй тайме за это поплатились.
У нас не индивидуальный вид спорта, поэтому ошибается вся команда. Пропущенные голы — это всегда следствие ошибок», — сказал Кержаков на пресс-конференции после матча.
«Нижний Новгород» (7 очков) потерпел первое поражение в дебютном сезоне в РПЛ. В трех стартовых турах нижегородцы одержали две победы при одной ничьей. «Уфа» (4 балла) выиграла первый матч в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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