Александр Кержаков: «У нас не индивидуальный вид спорта, поэтому ошибается вся команда»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).

«Первый тайм был неплохой. Мы создали несколько моментов для того, чтобы повести в счете. Но, к сожалению, мастерство подвело, мы их не реализовали. Во второй тайме за это поплатились.

У нас не индивидуальный вид спорта, поэтому ошибается вся команда. Пропущенные голы — это всегда следствие ошибок», — сказал Кержаков на пресс-конференции после матча.

«Нижний Новгород» (7 очков) потерпел первое поражение в дебютном сезоне в РПЛ. В трех стартовых турах нижегородцы одержали две победы при одной ничьей. «Уфа» (4 балла) выиграла первый матч в нынешнем сезоне.