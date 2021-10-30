Арбитр Безбородов празднует юбилей. Новый судейский рекорд — 250 матчей
Игра 13-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — ЦСКА стала для арбитра Владислава Безбородова 250-й в чемпионате России. Это новое достижение, которое петербуржец продолжит улучшать: 48-летний судья из Санкт-Петербурга находится в хорошей физической форме и не собирается завершать карьеру.
Российские арбитры, проведшие более 200 матчей в чемпионате России
Арбитр Матчи
1. Владислав Безбородов* 250
2. Алексей Николаев 226
3. Юрий Баскаков 225
4. Николай Иванов 215
5. Сергей Карасев* 212
* - продолжают карьеру.
Методология
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