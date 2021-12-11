Алексей Березуцкий: «У нас не было никаких корректировок из-за вчерашних новостей»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации, которая предшествовала матчу 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (2:0).
«У нас не было никаких корректировок из-за вчерашних новостей. У нас не было заезда на базу перед этой игрой. Готовились как европейская команда, корректно собрались. Ничего страшного не произошло.
Ни с кем индивидуально не общался по поводу возможного переноса. Но мы весь день провели вместе, ужинали в ресторане, там я ребятам сказал, что матч может быть перенесен», — сказал тренер.
Ранее рассматривался вопрос о переносе встречи, однако погодные условия позволили провести матч. Он прошел без зрителей, но с присутствием почетных гостей.
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