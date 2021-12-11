Алексей Березуцкий о матче с «Арсеналом»: «Тяжелая игра, все замерзли»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал побед над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Тяжелая игра, — сказал тренер. — Легких в РПЛ не бывает. Очень доволен командой сегодня. Тяжелые погодные условия, мяч в такую погоду не летит. Все замерзли, но ничего удивительного, в Москве 11 декабря.

Замена Бохинена была вынужденной, больше пострадавших нет. У него уже были проблемы, а сегодня усугубил ситуацию.

Про наше место сейчас не буду говорить, надо оценивать в конце сезона. По качеству игры за эту часть чемпионата ставлю 4. Были различные проблемы, недочеты и трудности, но без этого не бывает».

В составе победителей дубль сделал Заболотный. ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».