Алексей Березуцкий о матче с «Арсеналом»: «Тяжелая игра, все замерзли»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал побед над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Тяжелая игра, — сказал тренер. — Легких в РПЛ не бывает. Очень доволен командой сегодня. Тяжелые погодные условия, мяч в такую погоду не летит. Все замерзли, но ничего удивительного, в Москве 11 декабря.
Замена Бохинена была вынужденной, больше пострадавших нет. У него уже были проблемы, а сегодня усугубил ситуацию.
Про наше место сейчас не буду говорить, надо оценивать в конце сезона. По качеству игры за эту часть чемпионата ставлю 4. Были различные проблемы, недочеты и трудности, но без этого не бывает».
В составе победителей дубль сделал Заболотный. ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».
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