Алексей Березуцкий провел первую тренировку в качестве и.о. главного тренера ЦСКА
22:00
16 июня ЦСКА провел первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого, информирует пресс-служба клуба в Instagram. Столичный клуб начал летний сбор в австрийском Бад-Тацмансдорфе.
15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.
Первый сбор красно-синих продлится до 28 июня, в рамках него футболисты проведут два товарищеских матча: с «Винер-Нойштадтом» (23 июня) и КСВ 1919 (27 июня).
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
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