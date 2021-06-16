Кирилл Комбаров планирует завершить карьеру и может остаться в системе тульского «Арсенала»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров после завершения карьеры может остаться в системе клуба, заявил президент «канониров» Гурам Аджоев.

«Он пять лет уже в команде, — цитируют Аджоева «Тульские новости» 16 июня. — Он сам подошел, сказал, что хочет закончить карьеру. Мы своих не бросаем. Я предложил ему работу. Он сейчас думает. Он пять лет нам помогал. Это большое значение для меня лично».

34-летний Комбаров в прошлом сезоне провел пять матчей за «Арсенал». Его контракт истекает 30 июня.