Алексей Березуцкий о поражении от «Химок»: «Не радует, что в последнее время много пропускаем. Это на нас не похоже»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

—Что скажете об игре?

— Начали неплохо. Агрессивно играли. Несколько моментов не забили, голы пропустили в быстрых атаках, в которых «Химки» и сильны. Не радует, что в последних играх пропустили много мячей, на нас это не похоже. Будем разбирать ошибки.

—Прокомментируйте четвертый мяч в ворота ЦСКА.

—Желание сыграть более остро. Мы проигрывали 3:2, любой футболист хочет сыграть более остро.

—Сегодня болельщиков ЦСКА было гораздо больше, чем фанатов «Химок», тем более «Арена Химки» была домашней для армейцев в прошлом. Как все это повлияло на команду?

—Болельщики всегда великолепно поддерживают нас и дома, и на выезде. Не удивлен, что болельщиков ЦСКА было больше.

—Как вам игра Егора Ушакова в сегодняшнем матче?

—Его вторая игра в РПЛ. Сыграл на твердую четверку. Забил гол. Но он не полностью готов физически. Недавно начал тренироваться.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 24 матчах. «Динамо», обыгравшее в параллельном матче «Нижний Новгород», оторвалось от армейцев на 6 очков и сравнялось по этому показателю с «Зенитом», лидирующим в чемпионате — у обеих команд по 49 очков.