Алексей Березуцкий: «Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о судействе в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Судейство? Мы смотрим футбол с бровки поля, тяжело оценивать большинство моментов. Судейство сегодня было хорошее. Возникали вопросы по мелким моментам, но в целом это несущественно. Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел. Думаю, там ничего особенного не было», — сказал Березуцкий.

Во втором тайме матча в штрафной площади мяч от ноги Деяна Ловрена попал в руку Дмитрию Чистякову, упавшему на газон. Арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице. ЦСКА находится на шестом месте.