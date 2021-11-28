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Алексей Березуцкий: «Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел»

22:27
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о судействе в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Судейство? Мы смотрим футбол с бровки поля, тяжело оценивать большинство моментов. Судейство сегодня было хорошее. Возникали вопросы по мелким моментам, но в целом это несущественно. Эпизод с попаданием мяча в руку Чистякова я не видел. Думаю, там ничего особенного не было», — сказал Березуцкий.

Во втором тайме матча в штрафной площади мяч от ноги Деяна Ловрена попал в руку Дмитрию Чистякову, упавшему на газон. Арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице. ЦСКА находится на шестом месте.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры