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Алексей Березуцкий назвал достаточно обидным поражение ЦСКА от «Зенита»

22:23
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру команды в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Достаточно обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Это футбол, такое бывает, соперник оказался сильнее в плане реализации.

У Эджуке эффективность падает после 65-й минуты. В основном из-за этого приняли решение о замене», — сказал тренер.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 65 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 65 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

 

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры