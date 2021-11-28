Алексей Березуцкий назвал достаточно обидным поражение ЦСКА от «Зенита»
22:23
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру команды в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Достаточно обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Это футбол, такое бывает, соперник оказался сильнее в плане реализации.
У Эджуке эффективность падает после 65-й минуты. В основном из-за этого приняли решение о замене», — сказал тренер.
«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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