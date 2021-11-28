Алексей Березуцкий назвал достаточно обидным поражение ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру команды в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Достаточно обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили два мяча. Это футбол, такое бывает, соперник оказался сильнее в плане реализации.

У Эджуке эффективность падает после 65-й минуты. В основном из-за этого приняли решение о замене», — сказал тренер.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.