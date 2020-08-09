Александр Точилин: «Сочи» претендовал на Кокорина, но как конкурировать по зарплате со «Спартаком»?»

Начальник селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин рассказал, что клуб пытался подписать Александра Кокорина этим летом. Форвард провел вторую половину сезона-2019/20 в составе сочинского клуба на правах аренды, забил 7 голов и сделал 2 передачи в 10 играх. Правами на футболиста владел «Зенит», летом его контракт истек, и Кокорин присоединился к «Спартаку» как свободный агент.

— «Сочи» претендовал на Кокорина, но как нам конкурировать со «Спартаком» по части зарплаты? — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»