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Александр Точилин: «Сочи» претендовал на Кокорина, но как конкурировать по зарплате со «Спартаком»?»

19:48

Начальник селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин рассказал, что клуб пытался подписать Александра Кокорина этим летом. Форвард провел вторую половину сезона-2019/20 в составе сочинского клуба на правах аренды, забил 7 голов и сделал 2 передачи в 10 играх. Правами на футболиста владел «Зенит», летом его контракт истек, и Кокорин присоединился к «Спартаку» как свободный агент.

— «Сочи» претендовал на Кокорина, но как нам конкурировать со «Спартаком» по части зарплаты? — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»

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