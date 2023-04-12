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Сегодня, 16:27

Тихонов посоветовал не жать руку Дзюбе: «Он ею мастурбировал на всю страну»

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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку.

«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал. Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Скандальное видео с Дзюбой интимного содержания выложили в сеть в ноябре 2020 года. Из-за этого футболист пропустил ноябрьские матчи сборной России в Лиге наций, а также лишился капитанской повязки в «Зените».

Артем Дзюба. Дзюбе нужно учиться проигрывать, когда все по делу. Отказ пожать руку Семаку — типичное поведение Артема

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тихонов
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Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о целях команды на остаток сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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